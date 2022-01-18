Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ненавидять розставання

Розставання – особливо якщо йдеться про близьких та любих людей – процес, неприємний для всіх без винятку.

Тим не менш, одні з нас переносять їх легше – їм вдається сконцентруватися на поточних справах, завдяки яким час у розлуці летить непомітно, а інші – мордуються щохвилини, подовжуючи і збільшуючи її термін. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ненавидять розставання.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – знак життєлюбний і товариський, вони не тільки легко сходяться з людьми, але й звикають до них, тому будь-яке розставання – навіть найнетриваліше – стає для них справжньою трагедією. Вони з нетерпінням очікують нової зустрічі: лічать дні, постійно телефонують і пишуть повідомлення, водночас представники знака зовсім не в змозі зосередитися на роботі, тому припускаються серйозних помилок. Якщо вони так реагують на короткострокове розставання, що вже тут говорити про доленосні розлуки.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять аналізувати все, що складає їхнє життя, а стосунки з іншими людьми привертають їхню особливу увагу. Швидкісні прощання вони переживають спокійно, без особливих емоцій, а ось до серйозної розлуки – до того ж не важливо, хто в цьому винен, вони чи партнер – ставляться з інтересом математика. Вони ретельно прораховують усі можливі ходи, щоб зрозуміти, чи можна було її уникнути, чи стосунки спочатку виявилися приреченими. Представники знака не заспокояться, доки не вирішать таке рівняння, але жахливо цього не люблять.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, зустрівши людину, яка здається їм їхньою долею, прив'язуються до неї так сильно, що вже не хочуть відпускати від себе ні на крок. Якщо коханий, збунтувавшись, все-таки йде, представники знака довго не можуть з цим змиритися. Вони постійно нагадують про себе: пишуть, телефонують, намагаються — якщо, звичайно, це можливо, трапляються на очі, не розуміючи — або не бажаючи розуміти — того, що таким чином вони тільки ще більше відштовхують від себе кохану людину, адже їхня настирливість багато в чому робить возз'єднання неможливим.

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