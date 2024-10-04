Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нічого нікому не вибачають

Ось тільки реагують на всі чужі — злісні — випади всі по-різному: одні вже наступного дня забувають про те, що сталося, а інші довго носяться зі своїми образами, пригадуючи їх як собі, так і тим, хто, як їм здається, зачепив їх за живе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нічого не забувають.

Телець

Тельці, за всєї своєї зовнішньої добродушності, найзлопамятніший знак зодіаку, в чому на власному досвіді можуть переконатися ті, хто на своє лихо примудрилися – навмисне чи ненароком – завдати їм образи. Представники цього знака не тільки не забудуть те, що було сказано або зроблено їхнім ворогом, а й обов'язково помстяться, вибравши вдалий момент.

Рак

Ракам не вистачає сміливості для того, щоб дати відсіч тим, хто їх образив, але оскільки сама образа водночас нікуди не подінеться, представники знака не можуть придумати нічого кращого, як носитися з нею – як курка з яйцем. Більше того, вони не лише пестять і плекають пов'язану з нею гіркоту, але й роблять все, щоб про неї не забути, – наприклад, записують образливі слова.

Діва

Діви люблять колекціонувати образи, запам'ятовуючи все, що трапилося, в найтонших деталях, і не забувають про них навіть через роки. Люди, які в чомусь перед ними завинили, з подивом дізнаються, що представники знака не лише нагадують їм необережні слова та вчинки, а й цитують усе сказане багато років тому слово в слово.

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