Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не чують співрозмовника

Мистецтво спілкування, як відомо, передбачає вміння як говорити, так і слухати, без останнього – нікуди.

Неможливо спілкуватися з людиною, яка лише вдає, що слухає, а насправді думає про щось своє – в такому разі здається, що розмовляєш зі стіною. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нікого не чують.

Близнята

Близнятам важко сфокусуватися на якійсь одній темі розмови – вони перестрибують з однієї на іншу, відволікаються, і зрештою не чують відповіді на жодне своє запитання, оскільки вже зайняті іншим. Співрозмовникам представників цього знака не позаздриш, оскільки їм рідко вдається зацікавити їх своїми проблемами та отримати від них пораду.

Козоріг

Козороги часто не слухають, що їм кажуть їхні співрозмовники, оскільки, як їм здається, краще знають, про що їм треба поговорити. Тому вони перебивають свого партнера запитанням, з якого випливає, що вони нічого не слухали і не чули, але водночас їм вдається повернути розмову в потрібний їм бік, залишивши його інтереси поза увагою.

Водолій

Водолії швидко втрачають інтерес до розмови, якщо її тема не стосується особисто їх або хоча б їхньої діяльності. В таких випадках вони просто відключаються і "йдуть" у світ своїх креативних фантазій – достукатися до них у такому разі практично неможливо. Єдиний спосіб привернути їхню увагу – торкатися лише тем, які їх хвилюють, що зовсім непросто.

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