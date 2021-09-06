Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не дорослішають

Як часто, спілкуючись з людьми, ми помічаємо, що вони — який би вік не досягли — так і не стали дорослими.

Інфантилізм і небажання виходити з дитячого віку залежить від багатьох факторів, але — зокрема — і від часу появи на світ. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, представники яких ніколи не дорослішають.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни ніколи не дорослішають, тому що не вміють робити висновки з подій, які відбуваються з ними. Вони весь час потрапляють в одні і ті самі ситуації, з яких виходять із завидною постійністю — неправильно, наступаючи, образно кажучи, на одні й ті самі граблі. За словами психологів, така поведінка властива підліткам, якими представники знака залишаються протягом усього життя. Вони б і раді подорослішати, але вроджені якості їхнього характеру не дозволяють їм це зробити.

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Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які дуже люблять звалювати на чужі плечі власні проблеми, в цьому сенсі залишаються дітьми на все життя. Їм не хочеться вирішувати такі питання, які ускладнюють їм життя, самостійно, вони шукають когось, хто — як добрий батько або просто турботливий дорослий — зробить це за них. Якщо таких людей не знаходиться, вони намагаються хоча б знайти людину, яка може вислухати їхні скарги, а також підбадьорити і пошкодувати їх — загалом, поводяться, як маленькі діти.

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Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці своїм інфантилізмом зобов'язані властивому їм оптимізму і життєрадісності. Як правило, вікові зміни залежать не тільки від прожитих років, але від пережитих людиною випробувань, а представники цього знака ставляться до них легко — нічого не приймаючи близько до серця. В результаті їм вдається залишатися дітьми до похилого віку — вони радіють життю без всякого на те приводу, вірять людям на слово і не роблять нікому усвідомлених підлостей — тільки несподівані, але це, на їхній погляд, не рахується.

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