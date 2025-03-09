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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

Астрологиня дала прогноз / Фото: Credits

Існують обставини, в яких без сторонньої допомоги нам ніяк не впоратися.

Але комусь прохання про неї дається легко й без проблем – здається, вони навіть не помічають, що висловили його, а інші не вміють – а в деяких випадках і не хочуть – звертатися по неї. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу.

Лев

Леви надто горді для того, щоб просити когось допомогти їм. Вони впевнені, що в змозі впоратися з будь-яким викликом, яким би складним він не був, а заодно й посприяти іншим: представники знака впевнені, що таким – царственим – особам, як вони, будь-яке завдання до снаги.

Стрілець

Стрільцям звертатися по сприяння до інших людей заважає властива їм самовпевненість – недарма існує жарт про представників знака, в якому вони навіть Бога можу запитати, чим йому допомогти. Не дивно, що вони нікого не просять допомогти їм самим – вони ж і так всесильні.

Козоріг

Козороги живуть і працюють за принципом "хочеш зробити добре – зроби сам": вони нікого не підпустять до своїх професійних проєктів і домашніх справ, оскільки впевнені, що інші люди все зіпсують, а їм потім обов'язково доведеться все за ними переробляти.

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