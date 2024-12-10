Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не старішають

На запитання, чи потрібно людині жити вічно, однозначної відповіді немає – з цього приводу існують різні погляди.

А ось можливість залишатися молодою протягом усього життя – мрія кожної жінки. Сучасна наука на цьому шляху зробила крок далеко вперед, відсуваючи вікові зміни все далі і далі, але водночас є ті, хто — на заздрість оточенню — практично не змінюється протягом всього свого життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікого не старішають.

Діва

Діви як найхолодніший знак зодіаку саме завдяки цим своїм якостям протягом життя зберігають себе, як продукти в холодильнику. В результаті, якщо порівняти їхні фотографії в молодості та, наприклад, у зрілому віці, стане зрозуміло: вони практично не змінилися.

Овен

Овни протягом життя втрачають інтерес до всього, окрім своєї зовнішності. Прагнучи мати вигляд на всі сто, вони використовують усі новинки косметології, що іноді грає з ними злий жарт, оскільки не всі інновації однаково корисні, але старіють, однак, повільніше за інших.

Терези

Терези люблять все прекрасне, тому і доглядають за собою, як за витвором мистецтва – дбайливо, але і водночас перманентно, а тому ефективно. Не дивно, що вони, не женучись за модними косметологічними новинками, довгі роки мають бездоганний вигляд.

Читайте також: