Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не перепрошують

Тому головне в будь-якій конфліктній ситуації – визнати свою провину і помиритися, в такому разі вдасться забути про образи, ось тільки не всі вміють це робити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють перепрошувати.

Телець

Тельці, розлютившись, цілком можуть образити будь-яку – навіть близьку і кохану – людину, про що згодом шкодують. Водночас, хоч би як вони переживали, їхня природна впертість не дає їм визнати провину – залишається чекати, коли скривджений сам заспокоїться і пробачить їм.

Лев

Леви поняття не мають, що означає просити у когось пробачення: їхня королівська велич, яка дуже схожа на гординю, несумісна з такими вчинками. Навіть будучи винними, представники знака вдають, що не розуміють про що йдеться – вони такими не почуваються.

Козоріг

Козороги ніколи не перепрошують з однієї простої причини: вони впевнені, що завжди і в усьому мають рацію, а отже, теми для розмови немає і бути не може. Звичайно, якщо ви не знаєте, куди подіти час, можете спробувати довести їм протилежне, але навряд чи у вас із цієї витівки щось вийде.

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