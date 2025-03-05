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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не засуджуватимуть інших за їхньою спиною

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не засуджуватимуть інших за їхньою спиною

Прогноз астролога / Фото: Credits

Чому людям подобається розпускати плітки, не зможуть пояснити навіть вони самі – можливо, це дає їм відчуття власної переваги.

Напевно – так би мовити, у навантаження – існує і безліч інших причин, і у кожного з нас вони свої, властиві кожній конкретній людині. Але, заради справедливості, треба визнати, що є ті, для кого це заняття – знов-таки через різні чинники – неприйнятне. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не засуджуватимуть інших за їхньою спиною.

Козоріг

Козороги, незважаючи на свою стриманість і емоційну скупість (у душі вони не менш, а часом і більш емпатичні, ніж інші знаки зодіаку), мають внутрішнє шляхетство, яке не дозволяє їм засуджувати інших, а тим більше обговорювати їх за їхньою спиною.

Стрілець

Стрільці не беруть участі в обговоренні інших людей не через високі моральні принципи, хоча й не варто заперечувати те, що вони їх мають. Просто представникам знака нецікаво говорити про інших – вони вважають за краще самі перебувати у центрі загальної уваги.

Лев

Леви не обговорюють – і не засуджують – інших людей, оскільки вважають, що це нижче за їхню гідність – у прямому розумінні слова. Справді, не царська це справа – а представники знака підсвідомо вважають себе королівськими нащадками – перемивати будь-кому кістки.

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