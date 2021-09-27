Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не здаються

Різні люди по-різному реагують на перешкоди, які виникають у них на шляху.

Хтось одразу ж — або протягом нетривалого часу — здається або шукає обхідні шляхи, а хтось — так уже він улаштований — йде до своєї мети до кінця. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не здаються.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги успішно поєднують у своєму характері впертість і методичність, які дозволяють їм йти до мети навпростець і ніколи не здаватися. Упертість допомагає представникам знака не відмовлятися від того, що роблять, незважаючи на жодні перешкоди, а методичність дозволяє їм шукати — і знаходити — нові шляхи досягнення їхньої мети. Так, якщо діяти в одному напрямку їм не вдається, вони знайдуть не тільки друге і третє, але і десяте і все-таки доможуться того, що їм потрібно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — найнерозважливіші представники зодіаку — готові на шляху до поставленої ними мети пробивати лобом стіни — благо, він у них міцний. Кожна невдача не засмучує і не позбавляє їх сил, а навпаки, надає їм хорошої злості, завдяки якій вони багаторазово збільшують свої зусилля, що і приводить їх до заслуженої перемоги. Так що тим, хто — в недобрий для себе час — захоче стати на шляху у представників цього знака, можна порадити тільки одне — відійти вбік якомога швидше.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які, як відомо, таємно або явно вважають себе особами королівської крові, ніколи не здаються, оскільки впевнені, що це їм не личить і не за статусом. Тому, щоб про них не говорили як про невдах, вони ніколи не допустять поразки — ні на професійному, ні на любовному рівні, і докладуть максимум зусиль для перемоги. І, треба віддати належне представникам знака, засоби вони для цього будуть використовувати тільки дозволені — "удари нижче пояса" знову-таки не будуть відповідати їхньому статусу.

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