Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи нікого не шкодують

Така психотерапія, яку може надати мама чи подруга, допомагає швидко морально відновитися, забути про пережиті неприємності, налаштуватися на позитив. Але є люди, від яких не дочекаєшся співчуття за жодних умов – не варто навіть до них за цим звертатися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нікого не шкодують.

Діва

Діви – головні знецінювачі зодіакального кола: з якими б проблемами до них не звернулися, вони дадуть відповідь у тому дусі, що страждають набагато більше, та ще й звинуватять співрозмовника в тому, що він не співчуває їм. Тож – замість співчуття – від них можна отримати догану за відсутність емпатії.

Козоріг

Козороги зовсім не такі суворі і байдужі, як хочуть здаватися, — вони мають високий рівень співпереживання: в душі вони співчувають усім, хто, на їхній погляд цього потребує, але зовні знаку не подають — їм здається, що, проявивши емпатію, вони втратять свою гідність у чужих очах.

Водолій

Водолії нікого не шкодують зовсім не тому, що вони байдужі до чужих проблем – просто вони настільки зайняті собою, що про інших, як правило, не думають, і навіть якщо розповісти їм про свої переживання, вони тільки відмахнуться, сказавши: «Яка нісенітниця!»

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