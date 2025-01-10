Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи нікого не шкодують

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи нікого не шкодують

Прогноз астролога / Фото: Credits

Навіть найсильніша людина через різноманітні життєві обставини потребує того, щоб її пошкодували.

Така психотерапія, яку може надати мама чи подруга, допомагає швидко морально відновитися, забути про пережиті неприємності, налаштуватися на позитив. Але є люди, від яких не дочекаєшся співчуття за жодних умов – не варто навіть до них за цим звертатися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи нікого не шкодують.

Діва

Діви – головні знецінювачі зодіакального кола: з якими б проблемами до них не звернулися, вони дадуть відповідь у тому дусі, що страждають набагато більше, та ще й звинуватять співрозмовника в тому, що він не співчуває їм. Тож – замість співчуття – від них можна отримати догану за відсутність емпатії.

Козоріг

Козороги зовсім не такі суворі і байдужі, як хочуть здаватися, — вони мають високий рівень співпереживання: в душі вони співчувають усім, хто, на їхній погляд цього потребує, але зовні знаку не подають — їм здається, що, проявивши емпатію, вони втратять свою гідність у чужих очах.

Водолій

Водолії нікого не шкодують зовсім не тому, що вони байдужі до чужих проблем – просто вони настільки зайняті собою, що про інших, як правило, не думають, і навіть якщо розповісти їм про свої переживання, вони тільки відмахнуться, сказавши: «Яка нісенітниця!»

Читайте також:

Палають будинки голлівудських зірок! Критичні години в Каліфорнії

Палають будинки голлівудських зірок! Критичні години в Каліфорнії

Повʼязані теми:

Наступна публікація