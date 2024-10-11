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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікому не дозволять сісти собі на шию

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікому не дозволять сісти собі на шию

Прогноз астролога / Фото: Credits

Спокуса використовувати іншу людину, змусивши її діяти у своїх інтересах, велика – далеко не всі можуть з нею впоратися.

Проте існують люди, з якими такі фокуси не проходять, маніпулювати ними – за всього бажання – не вдається нікому. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікому не дозволять сісти собі на голову.

Скорпіон

Скорпіони – навіть на вигляд – не здаються людьми, якими можна користуватися у своїх інтересах, але кількість охочих переконатися в тому, чи це так насправді, чомусь меншою не стає. Втім, представники цього знака досить зрозуміло пояснюють зухвальцям, чому робити так не слід, – мало хто вирішує спробувати це ще раз.

Стрілець

Стрільці в цьому сенсі часто справляють на тих, хто недостатньо добре їх знає, хибне враження: вони видаються не тільки доброзичливими, а й простуватими, через що здається, що їх легко обкрутити навколо пальця. Але, як кажуть, не на тих напали: з приємною усмішкою представники знака дивують тих, хто встиг видертися їм на шию, скидаючи їх звідти.

Водолій

Водолії справляють враження химерних і легковажних, і часто це справді так, тому багатьом здається, що ними можна легко маніпулювати. Але непередбачуваність – не слабке місце, а зброя представників знака: вони так часто змінюють правила гри, що охочі сісти їм на голову замучаться дотримуватися їх і відмовляться від своєї витівки.

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