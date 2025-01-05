Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нікому не вірять

Довіра – один із китів, на яких базується спілкування, якщо її немає, говорити про дружні стосунки не доводиться.

Але далеко не всі вірять своїм співрозмовникам, а це означає, що щирих стосунків з ними не вийде, тобто спілкування може бути винятково поверховим: про кохання і дружбу в такому разі йтися не може – у глибоких почуттях довіри не уникнути. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нікому не вірять.

Близнята

Близнята не можуть нікому довіряти за визначенням: вони самі змінюють свою думку двічі на день, тож як вони можуть покладатися на слова когось зі свого оточення – представники знака впевнені, що їх обдурять. Вони, звісно, вислухають вас, але сказані вами слова візьмуть під сумнів.

Діва

Діви зазвичай судять про інших людей по собі, а оскільки вони рідко брешуть, але часто замовчують важливі речі, то й інших підозрюють у тому самому. Яка тут може бути довіра: якщо сам усе – чи майже все – приховуєш від інших, то й від них очікуєш того самого.

Козоріг

Козороги не вміють відпускати минуле, тож ніколи нічого не забувають, зокрема й неприємності, які їм довелося пережити. Можна також сказати, що вони знають ціну людям навколо і не вірять у те, що в більшості випадків їхні наміри є добрими.

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