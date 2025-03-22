Астрологиня назвала знаки зодіаку, які обережні у виборі друзів

У нашому житті багато складників, без яких воно було б нудним і неповноцінним, але без чого в ньому точно не можна обійтися, так це без друзів.

Вони зустрічаються на нашому шляху в різний тимчасовий період і в різному віці, але хтось із нас кидається в дружбу як у вир головою, а хтось довго придивляється і лише потім ухвалює рішення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є дуже обережними у виборі друзів.

Скорпіон

Скорпіони не поспішають впускати у життя нових знайомих, про яких нічого не знають. Вони довго придивляються до них, намагаючись зрозуміти, як людина поведеться в тій чи тій ситуації, і тільки потім наближають її до себе, стаючи водночас найвірнішими і найвідданішими друзями.

Рак

Рак – один із найзакритіших знаків зодіаку, представники якого мало кому довіряють по-справжньому. Саме тому їхніми друзями стають обрані – ті, з якими вони багато пережили та випробували, і, отже, впевнені, що – хоч і не на сто відсотків – вони їх не підведуть.

Козоріг

Козороги не люблять розкриватися перед людьми – як сторонніми, так і близькими, оскільки невпевнені, що їхні одкровення не обернуть проти них самих. Людину, яка претендує на те, щоб стати їхнім другом, представники знака прораховують і ніколи не помиляються.

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