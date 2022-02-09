Астрологиня назвала знаки зодіаку, які одружуються раз і назавжди

У наш час, коли нікого не здивуєш розлученням, зустрічаються люди, які зовсім цього не прагнуть.

Їм не треба кидати свою сім'ю для того, щоб натомість завести іншу, навіть якщо місце кохання та пристрасті давно посіла дружба. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які одружуються раз і назавжди.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки по справедливо посідають перше місце у цьому рейтингу чоловіків, які одружуються раз і назавжди. Навіть після охолодження почуттів до своєї дружини, зустрівши іншу жінку, вони, найімовірніше, не залишать свою сім'ю, оскільки дуже люблять усіх, хто до неї входить – дітей, батьків, дядечків і тітоньок, сестер та братів. Лише в такому – міцному та відданому – "колективі" вони почуваються максимально комфортно як у моральному, так і у фізичному розумінні.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви дуже прискіпливі до супутниць свого життя: вони довго обирають ту, яка буде гідною перебувати поряд із ними, і на це у них часом витрачається дуже багато часу – іноді до двох десятків років. Тому згодом, одружившись із цією досконалістю, вони просто не вважають за можливе міняти її на іншу – на ще один тривалий кастинг у них може просто не вистачити часу. Тому, навіть за наявності побічних захоплень, сім'я для представників знаку, як то кажуть, святе.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези дуже часто одружуються за розрахунком, який не втрачає своєї актуальності протягом усього їхнього спільного життя. Це не означає, що вони не люблять свою другу половинку. Проте протягом усього спільного життя представники знаку – ніде правди діти – зраджують своїх дружин. Але тут, як кажуть, мухи окремо, а котлети окремо: для стабільності та надійності їхнього сімейного життя це не має жодного значення – свій тил вони бережуть від хвилювань та потрясінь.

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