Астрологиня назвала знаки зодіаку, які одружуються за розрахунком

Часто доводиться чути, що у шлюбі з розрахунку немає нічого поганого – головне, щоб розрахунок був правильним.

Кожен, хто вважає, що основою щасливих стосунків необов'язково мають бути почуття, вибирає свій інтерес, але зрештою він зводиться не лише до певної частки вигоди, а й до розуміння: кохання рано чи пізно мине, а отже, потрібна й інша – міцніша – основа для стосунків. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які одружуються з розрахунку.

Діва

Діви, незважаючи на всю свою самодостатність, водночас парадоксально залежать від чужої думки, особливо якщо йдеться про близьких людей. Саме тому вони можуть віддати перевагу коханій людині перед тим, кому симпатизує їхнє оточення – насамперед, друзі.

Рак

Раки понад усе цінують сімейні цінності, а це означає, що, обираючи супутника життя, вони керуються, насамперед, його надійністю — як у матеріальному, так і моральному сенсі. Щодо почуттів вони вважають, що притерпиться, то й пригорнеться.

Стрілець

Стрільці – особливо чоловіча їхня половина – будучи головними ловеласами зодіакального кола, тим не менш, вважають за краще вибирати як другу половинку ту – чи того – хто може забезпечити їм міцний тил, палку пожежу пристрастей вони цілком можуть забезпечити собі на стороні.

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