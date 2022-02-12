Астрологиня назвала знаки зодіаку, які панічно бояться інфекцій

У наш час інфекцій та вірусів бояться всі без винятку, але є ті, у кого вони викликають панічний жах.

Все б нічого, але ця фобія заважає їм повноцінно жити, оскільки постійно відволікає від важливих подій і – з урахуванням страхів – коригує їхню поведінку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які панічно бояться вірусів та інфекцій.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці не народжуються з фобією, яка змушує їх панічно боятися всіх вірусів та інфекцій, що існують на білому світі. Більше того, спочатку – скажімо, коли інші б'ються в істериці, переживаючи з приводу того, як би не захворіти, вони лише усміхаються, бо цей страх їм невідомий. Один страх представників знака є накопичувальним: що більше інформації вони отримують, то страшніше їм стає. І врешті-решт, коли кількість даних, які вони дізналися, переходить у якість, вони впадають у паніку і починають поводитися неадекватно, намагаючись сховатися від усього світу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто страждають через свою вразливість: варто їм зіткнутися з чиєюсь смертю – як правило, це стосується когось із близьких – причиною якої став вірус або інфекція, як їх буквально заклинює – вони починають боятися, що з ними станеться те саме. Превентивні заходи, які вони водночас вживають, відбирають у них левову частку відпущених природою сил та енергії, які вони могли б витратити на більш корисні – а найчастіше ще й приємні – заняття, але страх, який вони відчувають, виявляється сильнішим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії мають бурхливу уяву, що часто грає з ними злий жарт. Представники цього творчого у всіх сенсах знака можуть "намалювати" собі таку картину наслідків зіткнення з вірусом або інфекцією, що сам Стівен Кінг здригнеться. Ну а оскільки вони, діючи за принципом "самі придумали, самі повірили", звикли довіряти своїм фантазіям, то самостійно – без сторонньої допомоги – можуть перетворити своє життя на пекло, особливо якщо у світі оголошено пандемію та новини у ЗМІ підтримують їхні вигадки.

Читайте також: