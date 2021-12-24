Астрологиня назвала знаки зодіаку, які погано готують

Останнім часом опанування кулінарних навичок не є пріоритетом ні для жінок, ні для чоловіків.

Проте напередодні Нового року їхнє значення зростає – особливо в наш час, коли через епідемічну ситуацію люди частіше зустрічають його вдома. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які готують гірше за інших.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам для кулінарних подвигів, як правило, не вистачає терпіння: вони фізично не можуть довго нарізати інгредієнти для салату, терти на тертці моркву для соусу чи підливи та обсмажувати складники для супу чи жаркого. Навіщо так морочитися, якщо є безліч рецептів, що не потребують такої ретельності, скрупульозності і, що важливо, великої кількості часу. Ну а те, що і результат вийде скромним, представників знака мало турбує: кафе та ресторани ще ніхто не скасовував.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам на кухні відверто нудно: навіщо витрачати час і сили на таке марне заняття, однаково все приготоване з'їдять за п'ять хвилин. Керуючись цим міркуванням, представники знака готують найпростіші та корисні страви – наприклад, буженину з філе індички та свою улюблену гречану кашу як гарнір до неї. Мабуть, у зв'язку з цим новорічний стіл представників знака, якщо порівнювати його з іншими, є найбіднішим: кілька страв їх цілком влаштовує.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – і в цьому полягає їхня головна кулінарна трагедія – дуже люблять і хочуть готувати, але їм катастрофічно не вистачає чуття, яке має мати людина, яка займається приготуванням. Представники знака — виходячи з бажання зробити "як краще" — інтерпретують рецепти за своїм розумінням, нехтують часом, відпущеним на приготування тієї чи тієї страви, а інгредієнти додають "на око". Чи варто дивуватися з того, що випічка у них постійно підгорає, а супи та печеня виявляються пере- або недосоленими.

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