Астрологиня назвала знаки зодіаку, які погано розуміються на людях

Мистецтво знатися на людях дуже важливе для спілкування – необхідно розуміти, хто перед тобою: друг, ворог чи просто байдужа людина.

На жаль, це знання та розуміння дано далеко не всім, і ті, у кого воно відсутнє, приречені на помилки та розчарування. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не знаються на людях.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки впевнені, що всі, хто їх оточує, винятково добрі та порядні. Тому, зіткнувшись із істинною – неприємною – суттю тієї чи тієї людини, вони щиро засмучуються і переживають своє розчарування. Водночас не роблять із того, що сталося, жодних висновків: щоразу, знайомлячись з новою людиною, вони наступають на ті ж граблі: нагороджують її благородними якостями, яких у неї ніколи не було, а потім, одне за одним, роблять неприємні відкриття. І так – до нескінченності.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – мрійники і романтики, тому зачаровуються кожним новим знайомим, якщо він надає їм знаки уваги. Вони тут же нагороджують невідому їм людину масою чеснот, які, як їм здається, вона має, і у своїх мріях вже бачать, яким прекрасним може бути їхнє спільне майбутнє. Коли з'ясовується, що реальний і віртуальний портрети однієї й тієї самої особи не мають між собою нічого спільного, представники знака ображаються на весь світ і заглиблюються у себе, думаючи про кохання небесне, оскільки із земним їм не пощастило.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни дуже імпульсивні і нетерплячі, щоб розумітися, що до чого, і знатися на деталях. Спалахнувши до незнайомої їм людини коханням з першого погляду, вони одразу зізнаються їй у почуттях, а заразом і викладуть усі свої секрети на блюдечку з блакитною облямівкою. Коли ж вона продемонструє своє істинне обличчя, представники знака розлютуються, звинуватять її у всіх смертних гріхах – навіть у тих, у яких вона не винна – і підуть з гордо піднятою головою, не прощаючись. А всього й треба було уважно подивитися, хто перебуває поряд.

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