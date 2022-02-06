Астрологиня назвала знаки зодіаку, які погано водять машину

Не всі водії, яких можна зустріти на сучасних дорогах, є асами водіння.

Є серед них і ті, хто дуже любить сидіти за кермом, але робить це не на найвищому рівні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які погано водять машину.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни мають гарні навички водіння, ось тільки застосовують вони їх, якщо можна так висловитися, неправильно: замість того, щоб використовувати автомобіль за призначенням — як засіб пересування, вони за його посередництва, як кажуть, випускають пару. Якими б не були емоції представників знака, вони тиснуть на газ і мчать на величезній швидкості, висловлюючи таким чином різні почуття: радість, сум, агресію. Для інших учасників дорожнього руху вони часто становлять серйозну небезпеку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, на відміну від багатьох інших знаків, люблять їздити швидко і при цьому далеко не завжди звіряють свій рух із дорожніми знаками, що стоять на узбіччях. Втім, це стосується не лише водіння – представники знака часто вважають, що закони створені для інших, а їм – не писані, і ПДР у цьому сенсі для них – не виняток. Добре, якщо поруч перебувають люди, які можуть стримати їхні пориви та повернути їх у русло дорожньої дисципліни.

Риби (19.02 – 20.03)

Риб часто підводить їхні неуважливість і невміння зосереджуватися в потрібний час та у потрібному місці. Тому, якщо за кермом їм спаде на думку цікава думка, вони цілком можуть відволіктися, до того ж, не тільки від дороги, а й від життя на Землі – у цей момент представники знака ширяють десь у хмарах, і повернути їх до реальності буває вкрай важко. У таких випадках у небезпеці виявляється не лише їхнє власне життя, а й безпека оточення, тому їм краще не водити самим, а наймати водія.

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