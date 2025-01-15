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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя

Прогноз астролога / Фото: Credits

Життя, як стверджували класики, річ складна, де на кожну білу смугу припадає щонайменше одна – а то й кілька – чорних.

Водночас кожен із нас реагує на життєві негаразди – і навіть лиха – по-своєму: одні вважають за краще переживати все в душі, не виплескуючи емоції на оточення, а інші роблять свої проблеми його надбанням. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно скаржаться на життя.

Рак

Раки можуть побачити проблему навіть там, де її немає, а вже у разі реальних труднощів вони схильні перебільшувати її у рази. До того ж, у пошуках доброї поради чи допомоги, та й просто щоб вилити душу, вони готові виливати душу всім: як знайомим, так і незнайомим.

Терези

Терези називають знаком балансу, але перш ніж вони його знайдуть, самі отримають кілька сивих волосин, та й навколишніх ними «нагородять». Варто їхньому внутрішньому маятнику хитнутися у бік негативу, як вони починають публічно страждати і всім скаржитися на своє «нещасне» життя.

Риби

Риби охоче шкодують того з оточення, хто потрапив у неприємну ситуацію, тому дуже дивуються, коли їм не відповідають тим самим. Більше того, вони намагаються привернути до себе загальну увагу, а найкраще, на їхній погляд, це можна зробити, почавши скаржитися на свою життєву ситуацію.

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