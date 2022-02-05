Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно виходять заміж

Кажуть, що заміж весь час виходять ті самі.

Поки одні не можуть знайти хоч одного-єдиного чоловіка, інші міняють їх, як рукавички. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які виходять заміж найчастіше.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, як відомо, пристрасний знак: вони блискавично закохуються в представника протилежної статі, який здається їм привабливим, а оскільки вони, як правило, зовні дуже привабливі, то в пропозиціях руки і серця, а, як наслідок, і в весіллях у них нестачі не спостерігається. Але проблема в тому, що вони «гаснуть» так само швидко, як і «спалахують», тому найчастіше їхні шлюби тривають недовго – до того, як у них знову запалають почуття до когось.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки є гідними заздрості нареченими в будь-якому віці: вони настільки неконфліктні, а отже, зручні для спільного життя, прекрасні матері та хороші господині, що взяти їх за дружину мріє кожен чоловік. Як правило, новий супутник життя помічає її ще в той час, коли вона є дружиною іншої людини, і всіма правдами та неправдами намагається її відбити. Якщо його зусилля призводять до успіху, дуже скоро парочці вдається зіграти весілля і зажити щасливим спільним життям, але – до певного часу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – жінки магнетичні, перед якими не може встояти жоден чоловік, якщо, звичайно, він перебуває у здоровому глузді та твердій пам'яті. Варто їм тільки подивитися на представника протилежної статі, як він уже готовий іти за ним на край світу, не кажучи вже про те, щоб одразу зробити їм пропозицію руки і серця. Правда, найчастіше триває цей шлюб недовго: будучи зосередженими тільки на собі, вони можуть зробити життя іншої людини нестерпним, тому за весіллям іде розлучення.

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