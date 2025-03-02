Астрологиня назвала знаки зодіаку, які, посварившись, замикаються в собі

Психологи впевнені: більшість проблем у взаєминах виникають тому, що люди одне з одним не розмовляють.

Проте багато хто – в разі незначної сварки чи серйозного конфлікту – воліє не з'ясовувати причини того, що сталося, а образившись, довго відмовчуватися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які, посварившись, замикаються в собі.

Телець

Тельців вирізняє рідкісна впертість, через яку вони здатні, образившись на когось – наприклад, близьку людину чи колегу – мовчати нескінченно довго, і вивести їх з такого стану буває важко навіть тоді, коли всі причини конфлікту вичерпані.

Діва

Діви замикаються у собі і відмовчуються винятково з виховною метою. Вони вважають, що людину, яка надумала їм суперечити, потрібно гарно провчити, тому й починають вдавати Снігових королев – або королів – з усіма наслідками, що з цього випливають.

Козоріг

Козороги можуть довго обходитися без спілкування – коли вони працюють, їм взагалі нічого не потрібно, тому, посварившись, вони можуть відмовчуватися нескінченно довго. А щоб повернути їх у звичайний стан, доведеться перепрошувати навіть тим, хто нічим перед ними не завинив, інакше вони не змінять гнів на милість.

Читайте також: