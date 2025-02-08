Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приховують свої почуття від сторонніх очей

За часів соціальних мереж події життя більшості з нас, а заразом і почуття, які ми маємо, приховати практично неможливо.

Але далеко не всі хочуть, щоб їхні душевні переживання та інтимні моменти існування стали загальним надбанням. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, котрі приховують свої почуття від сторонніх очей.

Козоріг

Козороги здаються оточенню сухими, а часом і бездушними людьми, оскільки не тільки байдужі до переживань інших, а й власних не мають. Насправді в душі представники знака так само вразливі, як інші, просто намагаються це приховувати, вважаючи слабкістю.

Діва

Діви іноді бувають такі холодні, що наводять на думку – як мінімум – про морозиво, тому здається, що вони взагалі не мають жодних почуттів. Насправді пристрасті в їхній душі вирують неабиякі, але оточенню, на їхній погляд, про це знати не слід.

Стрілець

Стрільці тільки здаються людьми, у яких душа навстіж. Насправді ці головні оптимісти гороскопу дуже бояться, що хтось запідозрить: у них – як і у всіх інших – теж існують проблеми, тому роблять гарну міну навіть за дуже поганої гри.

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