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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приносять удачу тим, хто поруч

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приносять удачу тим, хто поруч

Прогноз астролога / Фото: Credits

Успіх потрібний усім, але є в нашому житті не таким вже й частим гостем, як нам би того хотілося.

Втім, є люди, яких він супроводжує завжди і скрізь, а вони, зі свого боку, забезпечують щасливий збіг обставин не лише собі, а й друзям, близьким чи рідним. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які приносять успіх тим, хто перебуває з ними поряд.

Козоріг

Козороги, хоч у це й важко повірити тим, хто добре їх знає, один із найталанистих знаків зодіаку. Їм щастить практично у всьому, і, як правило, ті, хто перебувають поряд із ними, теж не залишаються поза увагою долі, щоправда, тільки в тому разі, якщо вони розділяють їхні інтереси.

Риби

Риби приваблюють талан якимось незбагненним – можна сказати, містичним – чином: він, як і належить стосовно представників водної стихії, пливе до них у руки. Більше того, він – і це треба мати на увазі – поширюється на тих, хто поруч із ними.

Водолій

Водолії найчастіше бувають таланистими тому, що знижують рівень важливості у всіх – або практично у всіх – питаннях, з яких решта робить проблеми. Вони «відпускають» їх і, в результаті, отримують те, що хочуть, а разом з ними й ті, хто поруч.

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