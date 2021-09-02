Астрологиня назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу в скрутну хвилину

У складній життєвій ситуації нам — як ніколи — потрібно, щоб хтось підставив міцне плече, на яке можна було б спертися. Однак далеко не всі з тих, кого людина вважає своїми друзями, дійсно готові його підставити.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які прийдуть на допомогу в скрутну хвилину.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки здатні на співчуття, яким не можуть похвалитися представники інших знаків зодіаку. Дізнавшись, що хтось опинився в складному становищі, вони тут же кидаються на допомогу, намагаючись зробити все можливе і неможливе, щоб полегшити стан цієї людини. Щоравда, треба сказати, що допомагати морально їм вдається краще, ніж фінансово, але іноді добре слово і щире співчуття значать набагато більше, ніж енна сума грошей.

Читайте також: Іменини 3 вересня: кого вітати із днем ангела цього дня

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії допомагають іншим винятково тому, що впевнені: кожна людина зобов'язана сприяти іншій, якщо у неї є така можливість, а вона у представників цього знака є практично завжди. Більш того, вони легко можуть пожертвувати власними інтересами, щоб у когось у тому чи тому аспекті налагодилося життя. Треба визнати, що ними рухає не тільки альтруїзм, а й марнославство: так приємно, коли тебе вважають всесильним і могутнім добрим чарівником.

Читайте також: Церковне свято 3 вересня: день пам'яті святого апостола Тадея

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, незважаючи на свою зовнішню суворість, в душі люди романтичні і здатні до співчуття, тому, якщо щось трапиться, на їхню допомогу можна розраховувати завжди. Так, вони не стануть бігати і голосити навколо потерпілого, зате стануть діяти чітко і організовано, чим значно прискорять поліпшення ситуації — в складних життєвих ситуаціях часто не вистачає людини, яка має не тільки уміння співчувати, але і холоднокровність і прагматичність.

Читайте також: Астрологиня назвала знаки зодіаку, скупі на емоції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання