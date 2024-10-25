Астрологиня назвала знаки зодіаку, які самі себе руйнують

Але є й ті, хто дає раду з цим самостійно, – вони з наполегливістю, гідною кращого застосування, з'їдають себе зсередини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які руйнують себе.

Скорпіон

Скорпіони зі зрозумілих причин посідають у цьому рейтингу перше місце. Їх часто звинувачують у тому, що вони ускладнюють життя іншим, але вони набагато жорстокіше ставляться до себе самих, буквально з'їдаючи себе зсередини за кожну припущену помилку, – іншим таке просто не снилося.

Рак

Раки здатні зробити трагедію із будь-якої події свого життя: що б не трапилося, їм здається, що все втрачено, а самим їм кінець, – остаточно та безповоротно. Пізніше, коли виявляється, що все не так страшно, вони на якийсь час заспокоюються, але розхитані нерви даються взнаки.

Близнята

Близнята страждають від власної двоїстості та неоднозначності. Оточенню важко спілкуватися з людиною, яка має сім п'ятниць на тижні, але ще важче те, що представники знака не можуть домовитися самі з собою, що поступово руйнує їхню особистість.

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