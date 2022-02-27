Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до поспішних висновків

Комусь для того, щоб зробити висновки із запропонованих ним умов завдання, потрібно багато часу.

А хтось ухвалює рішення блискавично, незалежно від того, наскільки серйозні наслідки він передбачає. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до поспішних висновків.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – як найемоційніший знак – часто йдуть на поводі у своїх емоцій, які й підштовхують їх до поспішних висновків та рішень. На хвилі доброго ставлення або, навпаки, образи вони можуть вирішувати що-небудь на користь цієї конкретної людини, так і, навпаки, на шкоду їй. Про те, що вже завтра їхня думка може змінитися, вони не думають – зараз їм здається, що такого не буде ніколи.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев – знак легкий, втім його представники не люблять витрачати зайві зусилля там, де на їхній погляд, вони не потрібні, а є марною тратою сил, енергії та часу. Саме так вони роблять, коли їм терміново потрібно зробити висновки або ухвалити важливе рішення — вибирають першу ідею, що спала їм на думку, і вирішують, що вона цілком годиться — краще і не придумати. На те, що прорахувати наслідки свого вчинку хоча б на крок наперед, у них не вистачає терпіння.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези багато хто вважає знаком розважливим, який довго вагається, зважує всі фактори "за" та "проти", і лише потім ухвалює рішення. Насправді це не так: представники знака самі не люблять свою нерішучість, тому використовують будь-яку можливість зробити висновки з обставин, що склалися, якнайшвидше, щоб не морочити голову ні собі, ні іншим. Про те, що наслідки часто бувають непередбачуваними, вони не хочуть думати.

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