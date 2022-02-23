Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до шпигунства

Про шпигунство ми переважно знаємо з кіно, в якому, як правило, діють погані шпигуни та гарні розвідники.

Втім, різниці між їхніми діями, незважаючи на назви, що відрізняються одна від одної, немає. До того ж, серед нас живуть люди, які схильні до шпигунства і в разі потреби зможуть застосувати можливості збирати важливу інформацію. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до шпигунства.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви схильні до шпигунства з тієї простої причини, що їм дуже цікаве життя людей, що оточують їх, — іноді навіть більше, ніж їхнє власне. Справжніми шпигунами їх робить стриманість: вони вміють слухати – і чути – інформацію, що їх цікавить, з таким байдужим виглядом, що навіть найупередженіші спостерігачі не помітять у їхній поведінці злого наміру. До того ж вони вміють аналізувати отримані дані, роблячи єдино правильні висновки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям шпигунство здається безневинною грою, тому вони із задоволенням беруть участь у цьому процесі. До того ж він дає можливість проявити свої творчі здібності – насамперед акторські. Вони із задоволенням грають різні ролі, які дозволяють їм увійти у довіру до людей, від яких вони отримують потрібну їм інформацію. Підсумовуючи її, вони – знову-таки завдяки своїй креативності – подумки відтворюють загальну картину секретних даних.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – один із наймилосердніших знаків зодіаку, недивно, що заради людей, яких представники знака вважають постраждалою стороною, вони готові пуститись у будь-який шпигунський захід. Оскільки вони можуть вчарувати будь-кого, отримати необхідні відомості їм нескладно, чим вони охоче і користуються. Втім, зайнятися шпигунством вони можуть і у власних інтересах: якщо є така необхідність, вони можуть демонструвати справжні дива розвідувального мистецтва.

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