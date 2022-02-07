Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до співзалежних стосунків

Співзалежні стосунки не є прикметою нашого часу – бажання однієї людини розчинитися в іншій було завжди.

Просто зараз, коли психологія стала більш затребуваною наукою, ніж завжди, про них говорять більше і докладніше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до співзалежних стосунків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята дуже часто потрапляють у співзалежні стосунки – навіть нещасливе перше кохання може стати для них приводом для страждань на все подальше життя, протягом якого вони розшукуватимуть предмет своєї пристрасті, добиватимуться від нього взаємності, а не отримавши відповіді, рвати щойно розпочаті стосунки і вирушати світ за очі – до наступного разу. Такий мазохізм цілком у дусі представників цього знаку, адже вони, схоже, отримують від нього задоволення.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки справжні чеховські Душечки: вони – у буквальному значенні слова – розчиняються у тому, кого люблять, ловлять кожне його слово, постійно його цитують і живуть лише його інтересами. Про те, наскільки правильно таке принесення в жертву власної особистості, можна говорити скільки завгодно – представники знаку навряд чи дослухаються до справедливих зауважень, у них своє уявлення про те, яким має бути правильне кохання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, незважаючи на всю властиву їм самодостатність, часто потрапляють у капкан співзалежних стосунків. Навіть розчарувавшись у коханій людині, вони не можуть від неї відмовитися, продовжуючи співіснування і завдаючи цим страждань і собі, і їй. Вони не реагуватимуть на її бажання розлучитися, вигадуючи все нові й нові способи зачепитися за те, що, умовно кажучи, розвалюється у них під пальцями. Водночас не варто казати їм: "Іди!", вони все одно залишаться.