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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до впливу Місяця більше за інших

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до впливу Місяця більше за інших

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Як відомо, Місяць впливає на все живе на Землі, командуючи не лише припливами та відливами, а й настроєм людей.

Щоправда, до різних людей супутник Землі ставиться по-різному: одні його впливу майже не помічають, а інші – відчувають на собі буквально кожну його фазу і можуть назвати її краще за будь-який календар. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до впливу Місяця більше за інших.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, які є найглибшим і найсильнішим водним знаком, є – у прямому розумінні цих слів – дітьми Місяця: вони відчувають на собі кожну місячну фазу, але особливо сильно на них впливає повний місяць. У такі дні їх охоплює незрозуміла для них самих мука, яка не дає їм повноцінно жити і працювати. Зворотним боком такого стану є незрозуміла агресивність, яка існує ніби окремо від їхньої волі – принаймні вони – за всього бажання – не можуть опиратися.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби під впливом Місяця – особливо повного – втрачають здатність спілкуватися з оточенням: на них, як то кажуть, знаходить дивний стан, за якого ці – загалом милі люди – стають різкими, незговірливими, грубими, а часом і надмірно зарозумілими. Їм нічого не варто наговорити неприємних слів навіть найближчим і любим людям, перед якими вони, коли їм за це зроблять зауваження, змушені будуть довго перепрошувати. Знаючи за собою таку слабкість, представники знака під час повні заглиблюються в себе – не лише у переносному, а й у прямому значенні.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — і без того недовірливі, вразливі і сльозливі — під впливом Місяця і, особливо, повні стають такими в квадраті: вони переймаються з будь-якого приводу так, ніби вибухнула вселенська катастрофа, і приймають близько до серця будь-яке слово когось з оточення, оскільки впевнені: всі косо дивляться на них і всі їх засуджують. Вони переймаються і плачуть через будь-яку дрібницю і переводять дух лише тоді, коли Місяць переходить у спокійнішу фазу, але не надовго, адже місячний цикл дуже короткий.

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