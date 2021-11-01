Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні вірити у конспірологію

Конспірологічні теорії — так звані "теорії змови" — часом є єдиними відповідями на запитання, які ставлять нас у глухий кут.

Ось тільки одні схильні шукати їх у будь-яких ситуаціях, вважаючи, що у всіх людських бідах – зокрема й коронавірусі, який лютує зараз, – винні деякі "таємничі сили", інші ж це категорично заперечують, пояснюючи все реальними причинами. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні вірити у конспірологію.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – так вони влаштовані – вважають, що світ розвивається не сам собою, а під впливом певної сили, якій підвладно абсолютно все. Конспірологічні теорії, якими захоплюються представники знака, у тому світогляді не суперечать одна одній, а навпаки, тісно переплітаються і доповнюють "реальність", де вони існують. Втім, те, що його можна коротко охарактеризувати відомим слоганом "довкола вороги, навколо засідка", їх анітрохи не бентежить — навпаки, так набагато цікавіше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, як правило, носії здорового глузду, тим дивовижніша їхня схильність вірити в "теорії змови", які нібито стоять за будь-якими серйозними подіями загальносвітового характеру. Вони читають безліч статей – зокрема і псевдонаукових – які надсилають їм друзі та знайомі, і в кожній знаходять щось, що переконує їх у реальності існування різноманітних конспірологічних теорій. Згодом вони і самі починають розшукувати подібні публікації і переконувати інших у тому, що змови проти людства існують.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи одним із найвразливіших знаків зодіаку, шукають винних у своїх власних – незначних – негараздах, а вже шукати "злу руку" у глобальних – світових – проблемах їм і сам бог велів. Головне для представників знака — не брати на себе відповідальність за те, що з ними відбувається на всіх рівнях: вони набагато спокійніше і впевненіше почуваються, коли вважають, що в тому, що трапилося, винен хтось інший, а не вони самі — так їм не доведеться ні за що відповідати.

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