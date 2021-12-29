Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні все перебільшувати

Як відомо, всі люди – різні, та їх відрізняє одне від одного безліч властивих їм якостей.

Одне з них – наше ставлення до навколишньої дійсності: хтось ставиться до всього, що відбувається навколо, з байдужістю, а хтось перебільшує, роблячи слона з будь-якої мухи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні перебільшувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як найбільш недовірливий знак зодіаку схильні брати до уваги — і, одночасно, близько до серця — будь-які слова і дії оточення. Будь-яку дрібницю вони розглядають буквально під збільшувальним склом, надаючи їм тих якостей, яких спочатку у неї не було. В результаті, подія або висловлювання обростає подробицями, як куля, що летить з гори, — снігом, і представникам знака всерйоз починає здаватися, що їх — словом або ділом — скривдили і образили.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви все роблять з властивим їм розмахом, і їхнє ставлення до того, що відбувається навколо, не є винятком. Варто їм запідозрити, що хтось із оточення хоче їх образити, навіть якщо насправді це не відповідає реальності, як вони, перебільшивши значення цього наміру, починають запекло мститися ні в чому не винній людині. Вони починають лютувати аж підскакувати, накликаючи на її голову всі громи та блискавки, а згодом, переконавшись, що привід для люті не вартий і дірки з бублика, найімовірніше, навіть не перепросять за свою поведінку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, яких з повним правом можна занести до племені «великих самоїдів», не лише вміють, а й люблять накручувати себе. Зіткнувшись з якоюсь неприємністю, вони одразу починають із нею «працювати»: вигадувати варіанти розвитку ситуації – один одного страшніший, робити несподівані висновки із, здавалося б, невинних слів і дії, і вдосталь переймаються через це. Подумки довівши те, що трапилося, до абсурду – образно кажучи, досягнувши дна, представники знака більше ніколи до неї не повертаються.

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