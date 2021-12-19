Астрологиня назвала знаки зодіаку, які сходяться зі своїми протилежностями

Кажуть, що протилежності сходяться, проте далеко не завжди лід та полум'я можуть існувати в одному союзі.

Одні у взаєминах люблять спокій і передбачуваність, інші – спалахи та струси, які не дають засумувати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найчастіше сходяться зі своїми протилежностями.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці, які найвище цінують зручності та комфорт, зокрема і душевний, віддають перевагу всім іншим варіантам супутників життя, оскільки з ними вони збігаються, образно кажучи, як пазли або "інь" та "ян". Будучи з'єднаними без "захльостів" і просвітів, вони дивним – і неймовірним – чином збігаються з власною протилежністю так, як інші – з повною своєю подобою. Такий союз робить життя представників знака спокійним і врівноваженим, а їм більше нічого і не треба.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці вважають, що головним ворогом у їхньому житті є нудьга, якої вони й намагаються уникнути щосили. Партнери, які є повною протилежністю представників знака, – один із найкращих способів постійно перебувати в тонусі. Ніщо не впливає на них так само сприятливо, як життя сповнене протиріч, коли тобі постійно кажуть "ні", коли ти говориш "так", і навпаки. Когось такий стан справ відверто дратує, а Стрільців, навпаки, тішить і бадьорить.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які страждають від своєї мінливості, яка кидає їх із крайності в крайність, шукають в інших сталості та стабільності, а їх може дати лише повна їм протилежність. Поряд із представниками знака мають бути люди, які твердо стоять на ногах і ніколи ні в чому не сумніваються. Про те, добре це чи погано, можна довго сперечатися, але для самих Терезів такі якості — просто знахідка, оскільки дозволяють і їм самим знайти впевненість у собі і припинити бути "маятником", що вічно коливається.

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