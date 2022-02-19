Астрологиня назвала знаки зодіаку, які швидко ухвалюють рішення

Ми звикли вважати, що серйозні рішення необхідно ухвалювати, не поспішаючи — зваживши всі аргументи за і проти.

Але трапляються ситуації, коли вирішувати треба швидко – можна сказати, блискавично, а швидкістю реакції похвалитися можуть далеко не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють швидко ухвалювати рішення.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви мають здатність зосереджуватися в будь-якій ситуації та умовах: вони абстрагуються від навколишніх обставин, і думають тільки про те, що їм потрібно зробити. Завдяки такому — тверезому і спокійному — підходу, вони примудряються ухвалити єдине правильне рішення в будь-якій, навіть найнапруженішій, атмосфері. Треба визнати, що представники знака ще й рідко помиляються: у справі ухвалення рішень вони подібні до калькулятора, який прораховує все чітко і без емоцій.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці швидко ухвалюють рішення будь-якої складності з однієї простої причини: їм просто ліньки витрачати час і сили на прорахунки всіх ходів — вже на другому вони втомлюються від розумової роботи і ухвалюють перше рішення, що трапилося, не продумавши його остаточно. Найсмішніше, що найчастіше вони ось так – навмання – потрапляють, як кажуть, у точку. Але бувають і проколи, до яких представники знака ставляться спокійно: подумаєш, сьогодні помилився, завтра все складеться вдало.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям швидко ухвалювати правильні рішення допомагає креативний складник їхнього погляду на світ. Варто їм отримати вихідні дані — якщо можна так висловитися, умови завдання — як у їхній уяві з'являється "картинка" того, що потрібно зробити в такій ситуації. Висновок із вихідних даних найчастіше виявляється правильним, тому представники знака звикли довіряти своїй інтуїції, через те, ґрунтуючись на своїх "баченнях", вони ухвалюють шукане рішення блискавично.

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