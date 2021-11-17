Астрологиня назвала знаки зодіаку, які сподіваються лише на себе

Кожен із нас час від часу потрапляє в складну професійну або життєву ситуацію, з якої необхідно вибратися будь-що-будь.

Хтось у такому разі звертається за допомогою до інших людей – родичів, друзів і навіть колег, а хтось розраховує лише на свої сили та бореться до кінця. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які у будь-якій ситуації сподіваються лише на себе.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни надто вперті для того, щоб добровільно визнати, що якесь завдання може виявитися їм не до снаги. А прохання про допомогу, на їхній погляд, свідчить про те, що вони спасували і розписалися у власному невмінні. Цього представники знака допустити ніяк не можуть, тому, що називається, "б'ють лапками" щосили. Треба визнати, що їхня завзятість приносить свої результати – найчастіше вони долають труднощі без сторонньої допомоги.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, будучи особами самовпевненими, вважають будь-які звернення за допомогою або сприянням проявом слабкості, до того ж вони впевнені, що зізнатися в тому, що чогось не знаєш чи не вмієш, соромно та ганебно. Саме тому, щоб не скидатися в очах оточення на лузерів і невдах, вони і воліють все робити самі, без підтримки. Навколишні часто називають таку їхню поведінку гординею, але самі вони з таким визначенням категорично не згодні.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги завжди і у всьому сповідують принцип: "Хочеш зробити добре, зроби сам" — саме тому вони, навіть опинившись у скрутному становищі, нікого не просять про допомогу. Навіщо, якщо потім все одно доведеться переробляти? Краще витратити трохи більше часу, розмірковують вони, зате міцно впевнені у тому, що їхні справи в ідеальному стані. Втім, треба визнати, що представники цього знака вкрай зрідка дійсно потребують допомоги – вони вміють контролювати всі свої справи.

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