Астрологиня назваа знаки зодіаку, які старанно стежать за станом нігтів

Щоправда, навіть серед "діяльних людей" хтось дбає про "красу нігтів" більше, а хтось – менше: у перших вони завжди у бездоганному стані, а других можна зустріти без манікюру, а то й зовсім із нерівно обрізаними нігтями.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які стежать за станом своїх нігтів.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, незважаючи на велику кількість домашньої роботи, якою вони добровільно себе завалюють, мають нігті в ідеальному стані, а щоб їх не пошкодити, надягають для миттія підлоги і посуду гумові рукавички. Лак для нігтів вони обирають непомітний – блідо-рожевий або нюдовий, тому шукати у них на руках блискітки чи стрази не доводиться, але це не псує враження від їхніх здорових і доглянутих нігтів – швидше, навпаки.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, для яких – так вже вони влаштовані – зовнішня краса важливіша за внутрішню, приділяють максимум уваги стану своїх рук і нігтів. Водночас вони роблять все для того, щоб їхній манікюр був помітний здалеку: лак вони застосовують лише найяскравіший – червоний, синій, чорний, а прикраси – стрази, стеклярус, блискітки, що виблискують не гірше за новорічну ялинку. А найголовніше для представників знака – форма нігтів: вони настільки гострі, що ними можна легко подряпати скло.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези швидше відгризуть собі нігті, ніж вийдуть з дому без манікюру, адже без нього їхній образ, над яким вони працюють довго та ретельно, не буде закінченим. Втім, вони стежать не лише за красою, а й за здоров'ям своїх рук, змащуючи їх спеціальними кремами та мазями, роблячи для них ванни та парафінові обгортання. А додавши до цього ще й художній розпис, який вони роблять – до того ж, найчастіше самостійно – можна зрозуміти, який досконалий вигляд мають їхні нігті.

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