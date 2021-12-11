Астрологиня назвала знаки зодіаку, які стають добрими керівниками

Не кожен – навіть дуже хороший і компетентний – співробітник може керувати компанією, де працює.

Для начальницької роботи необхідні не тільки знання, вміння та досвід, а й організаторські здібності. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які стають добрими керівниками.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – люди практичні та прагматичні, тому їм цілком до снаги розробити тактику та стратегію підрозділу, яким керують – від маленької фірми до величезної компанії. Притаманна їм холоднокровність і об'єктивність сприяють тому, що вони не відволікаються на емоції, які могли б перешкодити їм зосередитися на завданнях, що виконуються. До того ж, вони вміють знаходити співробітників, яким можна довіряти, а тому й делегувати свої повноваження.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни стають емоційними та енергійними керівниками, які можуть повести підлеглих і словом, і справою. На планерках і п'ятихвилинках вони вимовляють запальні промови, а потім працюють за двох, показуючи позитивний приклад тим, хто поруч. Підлеглі таких керівників, як правило, поважають, а деякі навіть захоплюються, тому їм нескладно керувати навіть дуже великим і складним колективом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, хоч і справляють враження нехлюїв, будучи наділеними владою і призначеними на серйозну посаду, досить швидко перетворюються на чудових керівників, яким можна довірити найсерйозніші справи. До того ж вони швидко навчаються будь-якої нової справи, тому їх можна призначати на будь-яку ділянку роботи – навіть у тій сфері, з якою вони раніше ніколи не мали справи. До того ж вони вміють тримати все та всіх під контролем – у них не запустуєш.

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