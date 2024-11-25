Астрологиня назвала знаки зодіаку, які стають нестерпними у старості

З тим, що з роками ми всі змінюємося, ніхто сперечатися не буде, цей факт доказів не вимагає.

Як, втім, і той, що найчастіше зміни відбуваються не на краще. Але є ті, хто з віком буквально перероджується і стає зовсім несхожим на людину, яку ми знали в юності чи зрілі роки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які в старості стають абсолютно нестерпними для оточення.

Близнята

Близнята, які в будь-якому віці дістають оточення своєю двоїстістю і неоднозначністю, на старості зводять свої негативні якості в абсолютний ступінь. Вимагаючи зараз одне, а вже через п'ять хвилин зовсім інше, вони доведуть до сказу навіть найтерплячіших людей – рідних чи доглядальницю.

Рак

Раки, що страждають на плаксивість і напади нудьги, з віком стають справжніми скигліями, яких не влаштовує абсолютно все — вони знаходять привід для істерик навіть там, де інші шукають — і знаходять — радість. Жити поряд ними, коли вони досягають літнього віку, дуже важко.

Овен

Овни, які завжди вели активний спосіб життя, домагаючись поставленої мети у всіх сферах свого існування, з віком втрачають не тільки необхідні для цього сили, а й інтерес до будь-яких видів діяльності. Не дивно, що порожнечу, що виникла в результаті, вони заповнюють причіпками до людей, які їх оточують.

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