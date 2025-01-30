Астрологиня назвала знаки зодіаку, які страшні у гніві

Гнів у різних життєвих ситуаціях властивий кожному з нас – трапляється, що інакше висловити свої почуття неможливо.

Тільки в одних така «хвороба» має легку форму та швидко минає, а інші в такому стані можуть бути – у прямому значенні слова – небезпечні для оточення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які страшні у гніві.

Телець

Тельці довго зазнають витівок людей, які випробовують їх на міцність. Але вже якщо їхня внутрішня «пружина», не витримавши тиску, розпрямиться, вони стають небезпечними для оточення: «вибух», можливий у такому разі, змете все на своєму шляху – у такому разі краще триматися від них подалі.

Овен

Овни страшні своєю запальністю в будь-якому стані — необов'язково чекати, коли вони впадуть у стан гніву, але якщо він трапиться, грім і блискавка оточенню забезпечені. Щоправда – на щастя для останнього – спалахи люті у представників знака нетривалі, вони швидко заспокоюються.

Скорпіон

Скорпіони, як би сильно ви їх не довели, в сказ – з різкими рухами, біганиною та криками – як правило, не впадають, але це не робить їхню реакцію безпечною для оточення. Гнів представників цього знака – холодний, вони вважають за краще трохи почекати, але "відповідь" їхній кривдник запам'ятає надовго.

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