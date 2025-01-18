Астрологиня назвала знаки зодіаку, які тікають від реальності у світ ілюзій

Не секрет, що нас далеко не завжди влаштовує те, що відбувається довкола нас – у реальному світі.
Виходів із такої ситуації може бути два: по-перше, перебудувати все відповідно до своїх бажань та можливостей, але для цього знадобляться такі якості характеру як терпіння, завзятість і сила волі, а по-друге, залишивши все як є, створити свій – віртуальний – простір. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які тікають від реальності у світ ілюзій.
Риби
Риби мають тонкі і вразливі душі, які травмує жорстка реальність, в якій вони змушені існувати. Щоб позбутися її негативного впливу, вони часто витають у хмарах, де все влаштовано відповідно до їхніх уявлень про душевний комфорт.
Рак
Раки – як найобразливіший знак зодіаку – дуже люблять мріяти, уявляючи собі світ у рожевих, а не у сірих фарбах. У їхніх фантазіях усі люди добрі та чуйні, а зла та образ не існує взагалі, тому повертатися зі світу ілюзій у реальність їм особливо складно.
Діва
Діви, незважаючи на притаманні їм розважливість і практичність, теж люблять мріяти, створюючи собі паралельну реальність, але не дай бог вам стати її дійовою особою. Найчастіше у своїх фантазіях вони розробляють плани помсти людям, яким не можуть відплатити в реальності.
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