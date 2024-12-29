Астрологиня назвала знаки зодіаку, які уникають конфліктів за будь-яку ціну

В тому, що сварки та конфлікти – це погано, схоже, не сумніваються навіть запеклі скандалісти.

Проте трапляються випадки, коли з'ясування стосунків на підвищених тонах ніяк не уникнути – інакше відстояти свої інтереси не вдасться. Зрозуміло, що конфлікти нікому задоволення не приносять, але деякі з нас категорично відмовляються брати в них участь. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які намагаються уникнути конфліктів за будь-яку ціну.

Телець

Тельцям банально ліньки втручатися в уже наявні конфлікти, а починати їх – і поготів. Тому вони до останнього тримаються і не звертають уваги на обставини чи поведінку людей, через які інші давно влаштували б грандіозний скандал.

Близнята

Близнята люблять, коли довкола все гарно, а будь-який конфлікт, на їхню думку, в таку картину світу ніяк не вписується. Тому представники знака – найчастіше всупереч власному самолюбству – пропускають повз вуха неприємні зауваження, так би мовити, щоб не зв'язуватися.

Терези

Терези не виносять конфлікти в будь-якому їхньому вигляді – вони розхитують їхню внутрішню рівновагу, яку й так може порушити будь-яка дрібниця. Тому – щоб не засмучуватися – представники знака часто оминають стороною людей, які з'ясовують одне з одним стосунки.

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