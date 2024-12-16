Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно до всіх чіпляються

Нам хочеться, щоб нас не лише вислухали, а й підтримали, щось порадили і навіть похвалили, тому мало кому приємно спілкуватися з людиною, яка шукає – і знаходить – у своєму співрозмовнику недоліки та ще й постійно вказує їй на них. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які завжди до всіх чіпляються.

Козоріг

Козороги, як правило, не дають спуску своїм близьким, про кого б не йшлося – друзів, родичів, коханих. Вони завжди знають, як ті повинні були вчинити в тій чи тій ситуації, і вичитують їх, якщо вони зробили щось неправильно. Виправданням для них може бути тільки те, що до себе вони теж нещадні.

Діва

Дів відчайдушно дратують люди, які здаються їм недосконалими. Ну, а оскільки ідеальних особистостей довкола не спостерігається, можна сказати, що представників знака виводять із себе всі без винятку, до того ж, приводом для негативних емоцій може стати будь-яка дрібниця – догодити їм практично неможливо.

Скорпіон

Скорпіонам властиве критичне мислення, за допомогою якого вони сканують усіх, хто їх оточує — від незнайомих до найближчих людей. Дуже часто вони таким чином вказують людині на недоліки, які заважають їм у житті чи роботі, але, як правило, співрозмовники не гідно цінують цю інформацію.

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