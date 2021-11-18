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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу селу над містом

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу селу над містом

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У наш час переїздом із міста до села нікого не здивуєш – дауншифтери взагалі на край світу їдуть.

Проте кидають міста з усіма притаманними їм професійними, економічними та культурними можливостями та переїжджають до сільської місцевілості далеко не всі, а лише ті, кого влаштовує сільський спосіб життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу селу над містом.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії в селі почуваються вільними від обмежень, з якими стикаються в місті: їм не треба рано вставати, стояти у заторах дорогою на роботу і назад, стикатися з сотнями людей у магазинах і навіть у парках, куди вони раптом вирішать поїхати. У селі для представників знака – справжнє привілля, вони можуть ні в чому себе не обмежувати. Що ж до роботи, то головне для них – інтернет, який є скрізь, до того ж для їхньої творчості – а представники знака за суттю своєю творці – і він не завжди потрібен.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, як правило, фанати здорового способу життя, тому для них сільське життя – просто рай земний: тут вони знаходять те, що їм так необхідно: свіже повітря, парне молоко, екологічно чисті овочі та фрукти. Тут їм легко працюється – благо, сьогодні це можна робити дистанційно, міцно спиться і добре лумається – як у професійному, так і в життєвому плані. Щодо комфорту, то він у представників знака, як правило, нічим не відрізняється від міського, а іноді і, навпаки, перевершує його.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи найдомовитішим знаком зодіаку, люблять сільську місцевість за затишок, який вони можуть створити тут. Навіть якщо десантувати їх на найвіддаленіший і малолюдний хутір, уже через кілька годин – і тим паче кілька днів – у їхньому будинку пануватиме справжня ідилія: яскраво горітиме камін чи піч, варитиметься у чавунках борщ і каша, блищатиме  вишкребана і чисто вимита підлога, хрускотітимуть накрохмалені фіранки. Скажете, все це можна зробити у місті? Напевно, але в селі якось романтичніше, що для представників знака дуже важливо.

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