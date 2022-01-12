Астрологиня назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу сім'ї над кар'єрою

Відповідь на запитання, що важливіше – сім'я чи кар'єра – за винятком тих, хто примудряється встигати всюди, кожен дає сам.

Ми вибираємо те, що для нас важливіше, і нічиї поради чи думки визначальної ролі тут не відіграють. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які віддають перевагу сім'ї над кар'єрою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці дуже люблять сидіти вдома, займаючись справами, які приносять їм задоволення – наприклад, читанням чи переглядом нових серіалів. Необхідності вставати рано-вранці і в будь-яку погоду вирушати на роботу заради того, щоб зробити кар'єру, вони надають перевагу спокійному проведенню часу в теплі та затишку, за що вкрай важко їх засудити — так вже влаштовані представники цього знака, що за роботу вони беруться тільки в крайньому разі.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків можна безпомилково називати домашнім знаком зодіаку — саме сімейні інтереси вони ставлять на перше місце, відсуваючи на задній план будь-які професійні досягнення. Не можна сказати, що вони дуже байдужі до роботи – навпаки, якщо є можливість просунутися кар'єрними сходами, вони легко і не без задоволення це зроблять. Ось тільки за першої нагоди зайнятися своїм будинком і, головне, своїми близькими вони з радістю втечуть з будь-якої роботи, ставши домогосподарками.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби оберуть домашнє господарство, відсунувши на другий план професійну кар'єру лише в тому разі, якщо перше принесе їм солідну вигоду. Наприклад, друга половинка забезпечить представникам знака високий рівень життя, за якого не треба буде думати не лише про шматок хліба з маслом, а й про намазану на них ікру. Якщо ж про задовільний матеріальний зміст не йдеться, представниці знака нізащо не погодяться проводити час із каструлями, пилососом та підгузками.

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