Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають молодший за свої роки вигляд

Вік, вказаний в документах, не є — як прийнято вважати — вироком для людини.

Більш того, всі старішають із різною швидкістю: хтось має вигляд на свій вік, а то і старше, а когось до п'ятдесяти років називають "дівчиною". Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які старішають пізніше за інших.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які довше за інших зберігають молодявий вид, зобов'язані цим подарунком природи своїй стриманості. Вони вміють тримати в узді емоції, не дозволяють собі бездумно витрачати нервові клітини і зберігають спокій у складних ситуаціях. Така "замороженість" дає їм можливість в будь-якому віці зберігати гладку — без зморшок і обвисання — шкіру, та й з фігурою у них, як правило, все гаразд: через властивий їм душевний спокій вони не мають звички заїдати стрес.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони протягом усього життя ретельно і методично стежать за собою — як за обличчям, так і за фігурою. Вони в курсі всіх косметологічних новинок і охоче користуються всіма досягненнями науки в цій галузі; не відмовляються від пластичних операцій, але і не зловживають ними, тому не мають вигляд жертв хірургії краси; дотримуються принципів правильного харчування і відмовляються від продуктів, які можуть стати причиною не тільки зайвої ваги, але і проблем зі здоров'ям.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, мабуть, найбільш незлобливий і доброзичливий знак: його представники не носять каменю за пазухою, не затаюють зло, що не заздрять, не гніваються на оточення і швидко пробачають тих, хто перед ними винен. А це означає, що негативна енергетика, яка є однією з причин старіння, не спричиняє на їхній організм негативного впливу. Щоправда, невеликі зморшки у них все-таки з'являються — їх залишає сміх: більш веселих людей, які радіють кожному жарту, знайти важко.

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