Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають молодший за свої роки вигляд

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають молодший за свої роки вигляд

Credits

Вік, вказаний в документах, не є — як прийнято вважати — вироком для людини.

Більш того, всі старішають із різною швидкістю: хтось має вигляд на свій вік, а то і старше, а когось до п'ятдесяти років називають "дівчиною". Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які старішають пізніше за інших.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які довше за інших зберігають молодявий вид, зобов'язані цим подарунком природи своїй стриманості. Вони вміють тримати в узді емоції, не дозволяють собі бездумно витрачати нервові клітини і зберігають спокій у складних ситуаціях. Така "замороженість" дає їм можливість в будь-якому віці зберігати гладку — без зморшок і обвисання — шкіру, та й з фігурою у них, як правило, все гаразд: через властивий їм душевний спокій вони не мають звички заїдати стрес.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони протягом усього життя ретельно і методично стежать за собою — як за обличчям, так і за фігурою. Вони в курсі всіх косметологічних новинок і охоче користуються всіма досягненнями науки в цій галузі; не відмовляються від пластичних операцій, але і не зловживають ними, тому не мають вигляд жертв хірургії краси; дотримуються принципів правильного харчування і відмовляються від продуктів, які можуть стати причиною не тільки зайвої ваги, але і проблем зі здоров'ям.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, мабуть, найбільш незлобливий і доброзичливий знак: його представники не носять каменю за пазухою, не затаюють зло, що не заздрять, не гніваються на оточення і швидко пробачають тих, хто перед ними винен. А це означає, що негативна енергетика, яка є однією з причин старіння, не спричиняє на їхній організм негативного впливу. Щоправда, невеликі зморшки у них все-таки з'являються — їх залишає сміх: більш веселих людей, які радіють кожному жарту, знайти важко.

Читайте також: Що ми знаємо про всіх 12 знаків зодіаку

Більше прогнозів шукайте в розділі "Астрологія" 

Наступна публікація