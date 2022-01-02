Астрологиня назвала знаки зодіаку, які виграють у казино та лотерею

Виграти в казино або лотерею велику суму – мрія багатьох, але це вдається далеко не всім.

Комусь щастить в азартних іграх постійно, а хтось усе життя з надією купує лотерейні квитки і втішає себе тим, що у нього все ще попереду. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які виграють у казино та в лотерею.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони посідають перше місце у переліку знаків зодіаку, яким щастить в азартних іграх. Притаманний їм від природи магнетизм буквально притягує до себе гроші у всіх життєвих сферах, але там, де потрібний азарт, уміння блефувати та приховувати емоції, представникам знака буквально немає ціни. Втім, виграш у лотерею до магії цих дій не має стосунку, тому тут можна говорити про чисте щастя – жодними іншими факторами їхній талан пояснити неможливо.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги є одним із найбільш грошових знаків зодіакального кола, яким щастить у всьому, що так чи інакше стосується фінансів. Щодо них застосовна приказка про те, що "щастить тому, хто везе": представники цього знака настільки працьовиті, що отримують достатньо прибутку, просто працюючи. Але треба визнати, що вони покращують своє фінансове становище і за допомогою інших якостей, отриманих від природи: вони вміють торгувати і грати в азартні ігри, отримуючи водночас прибуток.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці недарма асоціюються у астрологів із золотим тельцем – символом багатства та розкоші. Представники знака люблять гроші у всіх їхніх проявах – від паперових купюр до золотих зливків, і гроші відповідають їм тим самим. Вони стікаються до них з найрізноманітніших джерел, і азартні ігри в цьому сенсі – не виняток, представники знака щодо цього мають унікальне везіння. Щоправда, вони вкрай обережні, тому дуже рідко заходять до казино і лотерейні квитки не купують, щоби не втратити навіть невеликі гроші. І даремно – таким чином вони могли б серйозно розбагатіти.

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