Астролог назвав знаки Зодіаку, які висловлюються афоризмами

Часто нам здається, що коротко та ємно висловлювати свої думки дано далеко не всім.

Як правило, найкраще це виходить у тих, хто безпосередньо працює зі словом – насамперед письменникам та журналістам. Але є серед нас і ті, хто не має жодного стосунку до цих професій, формулює свої думки так, що їх хочеться цитувати. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які висловлюються афоризмами.

Козеріг

Козероги, які є своєрідною «річчю в собі», мало говорять, але при цьому багато думають – як то кажуть, про себе. У результаті думка, яку вони ретельно обмірковують, набуває вигляду ограненого діаманта – оточуючі із задоволенням її повторюють.

Водолій

Водолії – люди творчі, і слова для них – такий самий спосіб виявити свій креатив, як нотний стан чи фарби з кистями. При цьому афоризми, які «народжуються» у них час від часу, для представників знака – не самоціль: вони відразу ж забувають про своє «творіння», вигадуючи нове.

Стрілець

Стрільці – і в цьому полягає їхня особливість, можна навіть сказати, унікальність – видають афоризми, зовсім не замислюючись над тим, що саме вони кажуть. І, як правило, потрапляють точно в «десятку» – як їм вдається, залишається загадка навіть для них самих.

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