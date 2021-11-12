Астрологиня назвала знаки зодіаку, які висувають підвищені вимоги до свого партнера

Кожному з нас хочеться, щоб поряд перебувала найкраща у світі людина.

Щоправда, далеко не завжди так і буває, оскільки, закохуючись, ми приймаємо кохану людину такою, якою вона є, – з усіма її перевагами та недоліками. Тим не менш, є люди, які нізащо не спілкуватимуться з тими, кого вважають негідними себе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які висувають підвищені вимоги до свого партнера.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви висувають підвищені вимоги до всього, що їх оточує, починаючи від будинку, де вони живуть, і закінчуючи килимком біля його дверей. То чому для близьких людей вони мають робити виняток? Їм хочеться, щоб кохана людина була ідеальною у всіх сенсах, відмовляючи у зв'язку з тим, хто, на їхній погляд, недостатньо хороший. Щоправда, це їхнє прагнення часто доводить представників знака до того, що вони, відмовившись від чудових варіантів, бувають змушені задовольнятися спілкуванням з тими, з ким не сіли б і в таксі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята часто ставляться до оточення – особливо близького – за принципом: стань тим, не знаю ким. Вони весь час чогось хочуть від коханої людини, але водночас, якщо поставити представникам знака конкретне запитання про те, чого вони хочуть насправді, вони, мабуть, не зможуть дати чіткої відповіді. Швидше за все, Близнята взагалі її не знають, а вимоги висувають із почуття протиріччя: їм увесь час здається, що ті, хто перебувають поруч, недостатньо для них хороші, а отже, вони просто зобов'язані постійно їх тероризувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви впевнені, що королів – тобто їх – грає почет, тому вкрай вимогливі до тих, хто їх оточує, навіть якщо йдеться лише про сусідів, з якими вони не знайомі, або колег, з якими вони зовсім не перетинаються по роботі. Втім, сила особистості представників знака така, що вони притягують до себе цікавих у всіх сенсах людей, спілкуванням з якими вони, як правило, задоволені.

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