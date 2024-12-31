Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють бачити майбутнє

Важко знайти людину, яка не хотіла б знати, що на неї чекає в майбутньому, тому ми часто звертаємося до різних ворожок і віщунів.
Але є серед нас ті, хто самостійно, без чиєїсь допомоги, може передбачати події, які – з великою ймовірністю – відбудуться в найближчому – або не дуже – часі. Як це їм вдається, загадка. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють бачити майбутнє.
Скорпіон
Скорпіонів недарма вважають наймістичнішим знаком зодіаку: нічим – крім магічних властивостей – неможливо пояснити їхнє вміння передбачати події, які – на превеликий подив оточення – збуваються, хоча, здавалося б, представники знака ніяк не могли про це знати.
Стрілець
Стрільці, як відомо, прямолінійні та необачні – вони часто говорять речі, які здаються навколишніми зовсім неймовірними. Згодом вони з подивом виявляють, що все, що вони пророкували, стало дійсністю, тож до них бажано дослухатися.
Діва
Пророчий дар Дів багато в чому ґрунтується на їхньому вмінні помічати найдрібніші деталі того, що відбувається, – як з ними самими, так і з іншими людьми. Коли вони накопичують достатню кількість «матеріалу», їхній внутрішній комп'ютер усе узагальнює і видає прогноз.
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