Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють чинити опір неталану

Життя, так вже воно влаштоване, часто підкидає нам різні – навіть неприємні – сюрпризи.

Але одні засмучуються через будь-яку нісенітницю, а іншим все ніщо – вони вміють сміятися в обличчя всім неприємностям і негараздам. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють чинити опір неталану.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Не можна сказати, що представники цього знака зовсім не переживають через негаразди, неталан та неприємності, які підносить їм життя. Навпаки, у перший момент вони страшенно засмучуються – можуть навіть заплакати – і переживають з приводу того, що сталося, але досить швидко знаходять внутрішню опору і розуміють, як їм – з урахуванням обставин, що склалися – діяти далі. У цьому сенсі вони подібні до іграшкових іванів-покиванів, які однаково випрямляються, як би сильно їх не притиснули до землі.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни мають рідкісну якість: вони вміють використовувати всю силу своїх переживань – а іноді й страждань – у справі виправлення неприємної ситуації, в яку потрапили. У цьому сенсі на них абсолютно безглуздо тиснути, оскільки вони продемонструють третій закон Ньютона, який свідчить: сила дії дорівнює силі протидії. Звичайно, заздрісники можуть називати представників знака баранами, і в цьому випадку навіть буде частка істини, але здолати їх не до снаги жодним проблемам та неприємностям.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби недаремно вважаються сльозливим і плаксивим знаком зодіаку, вони дійсно сприймають усе, що з ними відбувається, – особливо, якщо події мають негативний контекст, – з емоційного погляду. Зате, виплакавшись, вони звільняються від внутрішнього негативу і знаходять сили для боротьби з зовнішнім. Ворог, яким би сильним і хитрим він не був, як правило, недооцінює представників цього знака — йому здається, що він легко вкладе їх на обидві лопатки, і згодом дуже дивується, опинившись у цьому незручному становищі сам.

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